Трамп поздравил сторонников с Пасхой и напомнил о нарушениях на выборах

https://static.news.ru/photo/4fb8fcfc-94a4-11eb-9b79-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп поздравил своих сторонников с наступающей в западных странах Пасхой, напомнив при этом, что считает себя победителем президентских выборов, прошедших в прошлом году.

К сожалению, на президентских выборах 2020 года были масштабные нарушения, и многие разозлённые люди понимают это, — приводит «Интерфакс» слова Трампа.

Он также обрушился с критикой на американские СМИ, называвшие его утверждения о фальсификациях на выборах безосновательными. Трамп в очередной раз пообещал, что в ближайшее время обнародует материалы, доказывающие правоту его слов.

В остальном, поздравляю с Пасхой, — заключил Трамп.

По итогам президентских выборов в США, прошедших в ноябре прошлого года, победу одержал кандидат от демократов Джо Байден, обошедший действующего президента Дональда Трампа, баллотировавшегося на второй срок. Сам Трамп неоднократно заявлял, что не согласен с результатами выборов.

Как сообщал NEWS.ru, Майк Помпео, занимавший при администрации Трампа пост госсекретаря, не отвергает идею о том, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году. Однако дипломат заявил, что рассматривает такую возможность, только если Трамп не будет участвовать в выборах.