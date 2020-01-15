https://static.news.ru/photo/19c89e9e-37a4-11ea-9763-fa163e074e61_660.jpg Юрий Витренко Фото: Yuliia Ovsiannikova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин на переговорах по газу продемонстрировал глубокое знание проблемы и шокировал своей осведомлённостью деталями. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, Путин не только был погружён в тему, но и знал точные суммы и ставки.

То, что Путин знал детали газовых вопросов — лишний раз доказывает, как для России важна эта тема. Моё впечатление о президенте России: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чём говорит, — поделился он в интервью изданию «Гордон».

Топ-менеджер признался, что общаться с Путиным ему пришлось впервые. До этого он никогда не принимал участия в переговорах на столь высоком уровне, поэтому Витренко был немножко шокирован.

Не каждый день приходится спорить с Путиным, тем более я не собирался с ним там встречаться, — заключил он.

«Нафтогаз» и «Газпром» подписали соглашение по транзиту газа 30 декабря. Контракт подписан сроком на пять лет, и он может быть продлён ещё на 10 лет. В первый год Киев рассчитывает прокачать 65 млрд кубометров газа, в последующие годы — по 40 млрд. На Украине надеются заработать на транзите более $7 млрд, писал NEWS.ru.