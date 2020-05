Толстой поставил условие для диалога с НАТО по Венскому документу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру из-за статей Financial Times и The New York Times о сокрытии в России информации о смертности от COVID-19. Также они просят принять меры к «МБХ медиа», «Настоящему времени» и «Кавказ. Реалии» за ретрансляцию этих публикаций.

Об этом сообщил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв. Заявление депутата приводит его пресс-служба. На днях Financial Times опубликовала статью, в...