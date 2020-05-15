Толстой поставил условие для диалога с НАТО по Венскому документу

https://static.news.ru/photo/f8bd0bce-96ba-11ea-8397-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Североатлантический альянс заявил о том, что Россия приглашена принять участие в усовершенствовании документа, который определяет взаимодействие Москвы и входящих в него государств в сфере безопасности. Заместитель председателя Парламентской ассамблеи совета Европы Пётр Толстой пояснил, что значит этот «жест доброй воли».

Станут ли интонации в этом диалоге теперь иными? Или мы опять получим риторику начала 90-х, когда с нами разговаривали как с сателлитами? Пока мы не будем уверены, что представители Альянса и США в частности действительно готовы сесть за стол переговоров, имея честные и открытые намерения, ни о какой модернизации ранее принятых документов речи быть не может. Вновь подыгрывать шулерам мы не станем, — цитирует Толстого «Полит Эксперт».

Председатель военного комитета НАТО Стюарт Питч заявил о предложении к РФ присоединиться к обновлению Венского документа. Об этом он заявил после заседания на уровне начальников генеральных штабов стран Альянса. Питч при этом отметил, что пересмотр необходим «для большей прозрачности».

Венский документ был заключён в 1991 году под патронажем ОБСЕ. Это было сделано для обозначения взаимодействия РФ и НАТО в сфере безопасности. Он включает в себя основные механизмы предотвращения военных инцидентов, а также правила информирования о военных учениях.

Толстой отметил, что с момента появления Венского документа прошло почти 30 лет — очень длительный срок. За это время Россия, по его словам, «изменилась до неузнаваемости». Именно поэтому модернизировать документ, возможно, необходимо, допустил он. Но диалог теперь может быть только на равных.

Как писал NEWS.ru, ранее в НАТО заявили, что пандемия не повлияла на операции.