В НАТО заявили, что пандемия не повлияла на операции

https://static.news.ru/photo/ac124508-960d-11ea-8fb7-fa163e074e61_660.jpgФото: Robert Michael/Global Look Press
Ситуация с коронавирусом не отразилась на операции Североатлантического альянса, в том числе на размещение сил в Прибалтике и Польше. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич.
Отмечается также, что встреча на уровне глав генеральных штабов стран-членов впервые в истории проходила в онлайнформате.
На ключевые операции НАТО, включая размещение многонациональных батальонных групп в Восточной Европе, миссию воздушного патрулирования в странах Балтии, миссии в Афганистане и Косове пандемия не влияет, — цитирует Пича ТАСС.
Как писал NEWS.ru, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пандемия коронавируса не уменьшила проблемы безопасности. Потенциальные противники будут пытаться проверять решимость Альянса.