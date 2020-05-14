Мир

В НАТО заявили, что пандемия не повлияла на операции

20:46, 14 мая 2020
Фото: Robert Michael/Global Look Press

Ситуация с коронавирусом не отразилась на операции Североатлантического альянса, в том числе на размещение сил в Прибалтике и Польше. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич.

Отмечается также, что встреча на уровне глав генеральных штабов стран-членов впервые в истории проходила в онлайнформате.

На ключевые операции НАТО, включая размещение многонациональных батальонных групп в Восточной Европе, миссию воздушного патрулирования в странах Балтии, миссии в Афганистане и Косове пандемия не влияет, — цитирует Пича ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пандемия коронавируса не уменьшила проблемы безопасности. Потенциальные противники будут пытаться проверять решимость Альянса.

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