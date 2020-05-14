В НАТО заявили, что пандемия не повлияла на операции

Фото: Robert Michael/Global Look Press

На пешеходно-велосипедном «мосту Кличко» в Киеве снова треснула напольная стеклянная панель. Это уже не первый подобный инцидент. На мосту, открытом в мае 2019 года, в первый раз стекло треснуло уже через день после открытия, а во второй раз — в октябре.

На снимке, размещённом изданием «Киев Оперативный» в Facebook, видно, что вокруг стекла сейчас установлено ограждение и натянуты красно-белые ленты, а также висит объявление: «За ограждение не заходить! Опасно!». Пешеходно-велосипедный мост...