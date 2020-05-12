Столтенберг призвал бороться с дезинформацией по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/59671afc-9489-11ea-bba3-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: XinHua/Global Look Press

Пандемия коронавируса не уменьшила проблемы безопасности. Потенциальные противники будут пытаться проверять решимость Альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Как никогда важно помогать нашим союзникам и партнёрам, повышать устойчивость населения и бороться с дезинформацией, — заявил генсек НАТО на видеоконференции министров обороны Европейского союза.

По его словам, Альянс готовится к долгосрочным последствиям пандемии коронавируса. Он напомнил, что НАТО помогает своим членам воздушными перевозками и медицинским опытом, также разрабатываются меры развёртывания вооружённых сил для поддержки гражданских властей.

Ранее Йенс Столтенберг обвинил Москву в распространении дезинформации о коронавирусе. По его словам, Россия и Китай заявляют, что члены НАТО не могут справиться с кризисом, не поддерживают пожилое население и не помогают союзникам.

NEWS.ru писал, что в НАТО прогнозируют вторую волну коронавируса осенью этого года. Альянс рассматривает планы по закупке медицинских препаратов и средств индивидуальной защиты. По данным Der Spiegel, генерал США Тодд Уолтерс разработает основной перечень предписаний на случай второй волны.