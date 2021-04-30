Толстой пообещал виновникам трагедии в Одессе международный трибунал

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Заявление британских политиков о необходимости создания международного механизма борьбы с «усилиями России по распространению» трудно читать без смеха, однако подобные высказывания имеют вполне конкретные цели. Об этом в интервью РИА Новости заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Ранее издание The Times сообщило, что власти Великобритании на встрече глав МИД G7 собираются инициировать создание международного механизма по борьбе с усилиями РФ по распространению дезинформации. По данным издания. на...