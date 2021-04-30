Толстой пообещал виновникам трагедии в Одессе международный трибунал

Виновных в трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, ждёт неотвратимое наказание и международный трибунал. Об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ, руководитель российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой.
По мнению Толстого, в настоящий момент международные европейские структуры игнорируют данную ситуацию, что является «очередным примером лицемерия и применения двойных стандартов со стороны европейских структур».
Я уверен, рано или поздно справедливость восторжествует, виновные предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание. Их ждет международный трибунал, — написал парламентарий в своём Telegram-канале.
2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе произошла потасовка между активистами анти-Майдана, футбольными фанатами и сторонниками Евромайдана. Палаточный городок активистов был разрушен, а Дом профсоюзов, в котором укрылись представители анти-Майдана, подожжён. Всего погибли 48 человек, более 250 пострадали.
Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников анти-Майдана.