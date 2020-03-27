Драматические меры, предпринимаемые правительством РФ, важны не только с точки зрения конкретных результатов — защиты ли населения страны от коронавируса, спасения и поддержания российской экономики или имиджа государства в глазах мирового сообщества. Нынешняя пандемия — это серьёзная проверка, стресс-тест для всей государственной и политической системы Российской Федерации.

Вообще, всё происходящее сегодня напоминает порой глобальные учения по гражданской обороне, о которых человечество забыло с окончанием холодной войны. Учения важны тем, что в их ходе определяются и выявляются слабые места в аппарате и в структуре управления — помимо получения полезных навыков и поддержания, так сказать, боеготовности.

В отсутствие войн именно учения позволяют выявлять наиболее инициативных и расторопных офицеров или, напротив, нераспорядительных. Руководство берёт на заметку — кто заслуживает поощрения и продвижения? В нашем случае неожиданно свалившаяся на голову эпидемия и является такими учениями.

Напомним, что крупнейшей проверкой этой весны планировалось общенародное голосование по Конституции. Я уже отмечал, что одной из неявных целей референдума было выявление слабых мест в административной машине и одновременно наработка политического опыта. Теперь в экстренном порядке местная и федеральная власть перестраивается на обеспечение и введение мер по нераспространению инфекции (будем называть это карантином). Именно их эффективность станет мерилом оценки работы чиновников.

Уже сегодня на первый план вышла активность московской мэрии. Столичные власти задают тон: первыми создали антикризисный штаб и наладили информационное обеспечение его деятельности. Владимир Путин уже посетил больницу в Коммунарке, куда его привёз Сергей Собянин. Выросли акции заместителя мэра Анастасии Раковой, руководящей штабом. Другие области, края и республики РФ стараются подтягиваться за столицей, принимая те же меры, что и Москва. К этому призвал 27 марта и премьер Михаил Мишустин.

Строительство мобильного комплекса новой инфекционной больницы в ТиНАО Воронин Денис/АГН «Москва»

На чиновничий аппарат сейчас выпадает дополнительная и неожиданная нагрузка — регулирование экономики и социальной жизни в условиях, по сути, чрезвычайного положения (пусть и не введённого формально). К этому большинство людей в структурах власти не готовились и должны теперь полагаться не только на инструкции сверху, которых может быть недостаточно и которые написаны могут быть путано и противоречиво, но, в первую очередь, на здравый смысл и собственную смекалку.

Тут необходимо будет отслеживать и наличие предметов первой необходимости в продаже при одновременном соблюдении мер по защите населения от коронавируса, и способность оперативно информировать людей, и не допускать нарушений устанавливаемых ограничений, поддерживать непрерывное производство и функционирование жизненно необходимых коммуникаций. Таким образом, в круг обязанностей входят как собственно экономические задачи, так и административные и политические.

Умение разговаривать с людьми, у которых уже возникло множество вопросов к власти и будет появляться ещё больше, входят в круг необходимых навыков. Причём это касается как и региональных администраций, так и федеральных ведомств, и одновременно органов местного самоуправления.

Таким образом, проверка готовности государственного аппарата оказалась куда более всеобъемлющей и сложной, чем при простом обеспечении голосования по Конституции, которое, стоит заметить, с повестки дня не снимается, а просто переносится на пока что неопределённое будущее. Новое правительство Михаила Мишустина с первых недель своей работы включилось в данную работу, что называется, с колёс. При том, что министры пришли в кабинет с иными намерениями, не для кризисного управления, а для реализации планов по оживлению экономики.

Неудивительно будет, если по итогам работы ряд министров не вступят в 2021 год в нынешнем качестве. Это же касается и губернаторского корпуса, и мэров. Владимир Путин, как показывает практика, всегда внимательно отслеживает усилия властей во время чрезвычайных ситуаций. Вспомним судьбу иркутского губернатора Сергея Левченко, поплатившегося своим местом за нераспорядительность во время наводнений прошлого года. Можно обратиться и к судьбам губернаторов Евгения Наздратенко или Владимира Логинова. Лесные пожары повлияли на карьеру тверского губернатора Дмитрия Зеленина. Уже сейчас прогремели скандалы с чиновниками от медицины в Калужской области и Ставропольском крае. Что будет дальше — покажут события ближайших недель.