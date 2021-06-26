Жириновский не позволил сыну вновь идти на выборы в Госдуму

Вице-спикеру Госдумы от ЛДПР Игорю Лебедеву не позволил пойти на грядущие парламентские выборы его отец и лидер партии Владимир Жириновский на фоне конфликта с сыном из-за кадровых назначений, передаёт РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

По информации издания, Лебедев и Жириновский давно дискутировали по поводу финансовых вопросов ЛДПР, развития партии, кандидатов на посты в ЛДПР и Госдуме, рассказали порталу два собеседника в парламенте.

Примером недопонимания источники РБК привели ситуацию, когда Жириновский, возглавляющий фракцию ЛДПР в Госдуме, решил повысить в статусе депутата Василия Власова.

Власов после избрания в ГД в 2016-м стал самым юным парламентарием созыва — на тот момент ему был 21 год. Он занимал должность замглавы молодёжной организации ЛДПР в Москве, которую позже возглавил, работал помощником Жириновского и руководил его приёмной. Власов также возглавлял Всероссийскую молодёжную организацию ЛДПР.

Лебедев якобы опротестовал назначение Власова и хотел оспорить решение во время заседания высшего совета ЛДПР, но безрезультатно, отметил источник РБК в Госдуме. Жириновский дал понять, что «хозяин в доме он».

Накануне Лебедев сообщил, что решил не участвовать в выборах в нижний парламент в сентябре. Сын Владимира Жириновского хочет приостановить своё участие в политической жизни страны. По его словам, он обсудил это решение с ЛДПР. Оно было обдуманным.

Выборы в Государственную думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пояснила, что решение принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества. По её словам, трёхдневное голосование является оптимальным в сложившейся ситуации.

Ранее Лебедев прокомментировал идею Жириновского ограничить вес российских чиновников до 100 кг. Мужчина подчеркнул, что в предвыборной программе фракции такого пункта не будет, а если лидеру так хочется, то начнут именно с него.