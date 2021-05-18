Судимым запретят продавать оружие

Россиянам с двумя и более погашенными судимостями запретят продавать оружие. Норма содержится в законопроекте об усилении контроля над оборотом оружия в стране, сообщает «РГ».
Законопроект уже
Документ установит запрет на распространение сведений в СМИ, Интернете, которые содержат инструкции по изготовлению оружия, его частей или восстановлению свойств списанного оружия.
Также вводится учёт всего оружия и патронов в специальной государственной информационной системе, порядок работы которой утвердит правительство. Владельцев списанного оружия обяжут оповещать Росгвардию о его приобретении в течение двух недель со дня покупки. Если же оружие будет потеряно или похищено, об этом надо будет сообщить в то же ведомство в течение суток.
Как сообщалось ранее, депутат Александр Хинштейн с коллегами из «Единой России» внёс в Госдуму законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия. Основными изменениями парламентарий назвал ужесточение процедуры медосмотра, а также создание специального электронного реестра, куда будут загружаться данные людей, желающих получить оружие.