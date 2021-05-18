Судимым запретят продавать оружие

https://static.news.ru/photo/dacc7f46-b81a-11eb-ae58-96000091f725_660.jpg Фото: NEWS.ru

Россиянам с двумя и более погашенными судимостями запретят продавать оружие. Норма содержится в законопроекте об усилении контроля над оборотом оружия в стране, сообщает «РГ».

Законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Запрет также коснётся тех, кто привлекался за езду в пьяном виде или передачу своей машины нетрезвому водителю, а также за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Документ установит запрет на распространение сведений в СМИ, Интернете, которые содержат инструкции по изготовлению оружия, его частей или восстановлению свойств списанного оружия.

Также вводится учёт всего оружия и патронов в специальной государственной информационной системе, порядок работы которой утвердит правительство. Владельцев списанного оружия обяжут оповещать Росгвардию о его приобретении в течение двух недель со дня покупки. Если же оружие будет потеряно или похищено, об этом надо будет сообщить в то же ведомство в течение суток.

Как сообщалось ранее, депутат Александр Хинштейн с коллегами из «Единой России» внёс в Госдуму законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия. Основными изменениями парламентарий назвал ужесточение процедуры медосмотра, а также создание специального электронного реестра, куда будут загружаться данные людей, желающих получить оружие.