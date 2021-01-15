Стрелков назвал исход войны в Донбассе

https://static.news.ru/photo/8463bb66-581f-11eb-a1cc-fa163e074e61_660.jpg Игорь Стрелков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Война на юго-востоке Украины может закончиться только победой одной из противоборствующих сторон. Такое мнение высказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

В этой войне должен быть победитель, никакого примирения не будет. Я продолжаю стоять за тех, за кого я всегда и стоял: за русских людей, за русскую историю, за русскую культуру. И буду продолжать, что бы со мной ни сделали, — цитирует Стрелкова URA.RU.

Он добавил, что воюющие в Донбассе за украинскую сторону ничего хорошего не заслуживают.

Эти люди с оружием в руках сражаются за то, чтобы русского языка не было на территории Украины, чтобы люди переименовали себя в неких украинцев. Они подлежат военному разгрому. Те, кто не сдадутся, должны быть уничтожены либо взяты в плен, — подчеркнул экс-министр обороны ДНР.

Ранее Стрелков выразил мнение, что тема принадлежности Крыма рано или поздно приведёт к прямой войне между Россией и Украиной. По его словам, власти Украины были бы нацелены против России даже в случае, если бы Крым не вернулся в состав РФ. Эксперт уверен, что на Украине попытаются сделать всё возможное, чтобы устроить «ад» для РФ.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России, писал NEWS.ru.