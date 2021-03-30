Стоит ли Путину отвечать на приглашение Байдена

Кремль такое приглашение, что называется, принял к сведению и держит мхатовскую паузу, не говоря пока ни да ни нет. Что и подтвердил Дмитрий Песков. И такая пауза выглядит вполне логично. Можно понять, почему старина Байден так суетится. Резонов для такой политики у него несколько. Ну, во-первых, сохранение климата, борьба с пресловутым потеплением перешли в разряд ведущих либеральных ценностей. К тому же Байден действует как бы в противовес Дональду Трампу, который вышел из международных соглашений такого рода, считая все разговоры о потеплении спекуляцией, нацеленной на разрушение американской промышленности. Наконец, новый президент намерен, видимо, показать, что ради решения общемировых проблем готов общаться даже с автократами, которые-де противостоят интересам Америки. Он, мол, иногда способен подняться выше своих провозглашённых базовых взглядов и подходов.

Но это заокеанские расчёты. У россиян, как известно, собственная гордость. Особенно после нелицеприятных высказываний нового американского президента и отзыва посла Анатолия Антонова в Москву. Может, в мире и грядёт глобальное потепление, в российско-американских отношениях наступил очевидный ледниковый период. А ремарки членов команды Байдена о том, что с Россией можно вести дела только в сферах, затрагивающих чисто американские интересы, выглядят традиционно снисходительно оскорбительными. Россия не девочка для битья, которую можно прилюдно поносить, а потом поманить пальчиком в расчёте, что она радостно бросится на призыв манящий.

Джо Байден CNP/AdMedia/Global Look Press

Между тем и нас волнует вопрос состояния климата на нашей планете. Причём волнует и с чисто практической точки зрения, учитывая намерение стран ЕС ввести так называемый углеродный налог на импортируемую в зону союза продукцию тех стран, где не соблюдают договорённости в плане сокращения промышленных выбросов в атмосферу. А ведь страны союза остаются главными торговыми партнёрами России. Новый налог может затронуть не менее 40% наших поставок в ЕС. Недаром недавно президент обсуждал с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым создание «карбоновых полигонов». То есть территорий, где будет тщательно изучаться влияние выделения парниковых газов и на материале, собираемом в том числе из космоса, математически рассчитываться модели баланса экосистемы.

В целом же наша страна всегда играла видную роль при выработке международных природоохранных принципов, будучи участницей всевозможных климатических конвенций, даже несмотря на критиков внутри страны, видевших в такой политике лишние ограничения для экономического развития. Выполняла Россия и соглашения по сокращению выбросов в атмосферу, иногда даже не добирая своей договорной квоты. В результате её пример оказывал важное влияние на выбор многих других стран в плане присоединения к климатическим соглашениям.

Так что России ни в коем случае нельзя уходить в сторону от обсуждения климатических вопросов. Тем более что наша страна не собирается отказываться от диалога с Западом. Проблема только в том, в какой форме он будет вестись и в какой степени позволит учесть наши национальные интересы. А потому согласие на участие в таком заокеанском саммите должно быть обусловлено рядом встречных требований.

Прежде всего, видимо, логично было бы провести консультации с командой Си Цзиньпина, раз уж Байден персонально пригласил прибыть обоих мировых лидеров. Заранее заявить о совместно выработанной повестке и предложениях. Иными словами, перехватить инициативу. И заодно продемонстрировать совпадение интересов России и Китая в этой щекотливой сфере. А это уже серьёзная заявка. Не исключено, что Байден, готовящий свой триумф, окажется в замешательстве и будет вынужден пойти на дополнительный компромисс.

Кроме того, Кремль так и не дождался извинений от Байдена за хамские заявления. Раз так, а экологический вопрос интересен, то Россия может оставить за собой право понизить уровень своего присутствия на саммите и дать слово от имени страны, например, премьеру Михаилу Мишустину. А то и Анатолию Чубайсу, раз он уполномочен заниматься развитием отношений с международными организациями, включая и экологические.

Мяч на нашей площадке, и у нас есть и время для ответа, и свобода манёвра.

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