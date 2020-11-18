Марш, марш, левые: старикам тут не место

Удивительное совпадение. Сначала Владимир Жириновский, имеющий репутацию политика, озвучивающего самые экстремистские идеи, которые неуместно выдвигать представителям власти, предложил запретить всех левых, отправив их, к примеру, за Урал. Собственно, в очередной раз его эскапада была воспринята в качестве попытки протестировать общественное мнение. Затем уже Гарри Минх, представитель президента в нижней палате парламента, призвал фракцию компартии сложить свои мандаты, не дожидаясь новых выборов, и выйти на улицу, где коммунисты-де найдут близких по духу людей.

Представителя президента возмутило нежелание думских левых оппозиционеров поддержать закон о пожизненных гарантиях президентам. В таком демарше Минх усмотрел оппозицию уже не власти, а обновлённой недавно Конституции, поскольку закон просто конкретизировал её новеллу.

Как говорится, два эпизода — уже тенденция. Конечно, никто не заставит команду Геннадия Зюганова покинуть тёплые думские кабинеты и выйти с протестами на улицу. Более того, многолетняя практика уже показала, что нынешняя компартия не готова к организации широких уличных манифестаций. А её лидер обычно исходит словами, предаёт анафеме многие решения власти, особенно в области социально-экономической политики, но дальше красивой фразы дело не идёт. И все массовые протесты обычно подменяются подковёрной торговлей за будущие места в парламенте и за партийные квоты во властных органах.

А в результате растёт разрыв в отношениях партийных верхов, обюрократившихся, состарившихся, с низами, которые, видя конформизм верхушки, всё больше радикализируются. А значит, компартия в её нынешнем виде, как говорится, теряет свою субъектность. То есть способность вгонять недовольство определённой части общества в конституционные рамки, позволять выпускать пар на выборах, а не на улицах. И при этом команда Зюганова не перестаёт торговаться, поднимая мало кому нужную бурю в стакане воды, раздражая власть своими капризами.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ясно, что нынешнюю компартию никто не запретит и не сошлёт за Урал. Хотя ей давно уже пора было сменить табличку, назвавшись, например, социал-демократической. Стали же их коллеги в Казахстане просто Народной партией. И ничего. Мир там не перевернулся. А переименованная фракция осталась легальной оппозицией.

А вот намерение потеснить КПРФ на левом фланге на грядущих парламентских выборах более чем очевидно. И не в последнюю очередь ради этого поддерживаются новые партии и движения с объявленной патриотической повесткой. Тут и партия писателя-бойца Захара Прилепина «За правду!», и усиленно возрождаемая «Родина», и даже «косметические» «Новые люди». Последняя провела впечатляющую кампанию на региональном уровне, в разы повысив свою узнаваемость и привлекательность призывами кардинально поменять и обновить существующую в стране систему. Заговорили даже о высокой вероятности появления в парламенте пятой фракции, идею которой якобы активно поддерживает и администрация президента.

А главное — свежие партии восполняют дефицит новых лиц в нашей политике, чего давно уже не могут закостеневшие профессиональные коммунисты. Так что, скорее всего, новые силы станут набирать очки, откусывая по кусочку от ядерного коммунистического электората. А на улицу выходить уже будет поздно. Время стремительно ушло.