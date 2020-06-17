Понятно, что город над быстрой Невой особый для всей страны. И потому, что это реально вторая столица (она же культурная и северная), и потому, что нынешнее руководство страны во многом петербуржцы, которые не оставляют свою малую родину вниманием. Однако изначально при выборах губернатором Санкт-Петербурга Александра Беглова шла речь, что «дядю Сашу» было бы неплохо подпереть особой управленческой структурой — городским правительством. То есть фактически предполагали оставить за ставленником Кремля, для избрания которого приложили титанические усилия, представительские функции и общее политическое руководство, а практическую экономику поручить правительству во главе с премьером — шефом такого городского кабинета.

Потом от этой идеи отказались, но сейчас вновь она явно муссируется. Сложность в том, что питерские власти — сложнейший симбиоз интересов крупнейших групп влияния, олигархов путинского призыва с корнями в городе Петра. А потому даже каждый заместитель Беглова представляет интересы могущественных членов политбюро 2.0. А что уж говорить о выборах кандидатуры того самого премьера, призванного определять экономическую политику города с весьма серьёзным, по российским меркам, бюджетом.

И в этом кроется ключевая трудность такого выбора. Хотя в основном в качестве возможного кандидата называют имя бывшего министра транспорта Максима Соколова, одного из нынешних вице-губернаторов северной столицы. Мы же помним, что одно время его как раз рассматривали в качестве реального губернатора. Но выбор пал на близко знакомого первых лиц страны Александра Беглова, потенциал которого в принципе известен.

Явно рано говорить о том, приведет ли и вторая волна обсуждения такой коррекции городского управления к конкретному результату. Параллелограмм интересов выстраивать в Питере очень трудно. Между тем, в крупнейших городах России давно действует система, которая подразумевает наличие избранного мэра и фигуру так называемого сити-менеджера, вершащего конкретные дела.

Интересен и пример Москвы, в которой впервые было создано городское правительство, само это словосочетание тогда многие поднимали на смех. И при болезненном мэре Гаврииле Попове фактически роль такого премьера, главы городского правительства, была возложена на практика Юрия Лужкова. Когда же Попов предпочел уйти в отставку, получив солидные отступные виде комплекса зданий бывшей Московской высшей партшколы под формирование международного университета, то Юрий Лужков в силу своего авторитарного характера решил не разделять эти две должности. И, став мэром, де-факто остался и премьером.

Когда позиции Лужкова ослабли, было немало прогнозов, что в столице всё-таки появится отдельный премьер, но мэр вскоре просто утратил доверие президента Медведева. А при Сергее Собянине такой вопрос и не поднимался. Притом, что у него сильные и вполне независимые замы.

Естественно, интересно проследить возродится ли такой управленческий феномен в Санкт-Петербурге. Тем более, что правление Александра Беглова было уже отмечено немалым числом различных «косяков». Не выдерживает он и открытой полемики с оппонентами в местном Заксе. Но, повторимся, невозможность гармонично согласовать такую кандидатуру может похоронить и саму идею.