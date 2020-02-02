https://static.news.ru/photo/a4431742-45ba-11ea-adc3-fa163e074e61_660.jpg Валерий Герасимов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе Тода Уолтерса может состояться в столице Азербайджана — Баку, рассказал дипломатический источник.

Он добавил, что мероприятие состоится, вероятно, 6-7 февраля 2020 года, пишет РИА Новости. Предыдущий диалог прошёл 26 ноября 2019-го. Также в Баку.

Ранее начальник Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил, что НАТО создала 12-тысячную группировку войск в Восточной Европе. Это является главным вызовом для ОДКБ.

По его словам, основная часть сил и средств НАТО расположена в Польше и странах Балтии. Кроме того, Альянс проводит активную модернизацию авиабаз и других военных объектов.

Накануне лидеры ОДКБ призвали все страны совместно укреплять и развивать действующую систему договорённостей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Они также обратили внимание на пагубную тенденцию в международных отношениях, когда одни государства вмешиваются во внутренние дела других.

В заявлении также подчёркивается необходимость усилить координацию и повысить эффективность в противодействии мировому терроризму, писал NEWS.ru.