Встреча главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе Тода Уолтерса может состояться в столице Азербайджана — Баку, рассказал дипломатический источник.
Он добавил, что мероприятие состоится, вероятно, 6-7 февраля 2020 года,
Ранее начальник Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил, что НАТО создала 12-тысячную группировку войск в Восточной Европе. Это является главным вызовом для ОДКБ.
По его словам, основная часть сил и средств НАТО расположена в Польше и странах Балтии. Кроме того, Альянс проводит активную модернизацию авиабаз и других военных объектов.
Накануне лидеры ОДКБ призвали все страны совместно укреплять и развивать действующую систему договорённостей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Они также обратили внимание на пагубную тенденцию в международных отношениях, когда одни государства вмешиваются во внутренние дела других.
В заявлении также подчёркивается необходимость усилить координацию и повысить эффективность в противодействии мировому терроризму, писал NEWS.ru.
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