США сняли с поста посла в Германии

https://static.news.ru/photo/99b918f6-a4e4-11ea-87fb-fa163e074e61_660.jpg Ричард Гренелл Фото: imago-images.de/Global Look Press

Ричард Гренелл оставил пост американского посла в Германии после двух лет работы.

По информации РИА Новости, данные о Гренелле пропали с сайта дипмиссии. Исполняющим обязанности должен стать Робин Куинвилл — заместитель главы посольства.

Гренелл запомнился резкой критикой участия ФРГ в совместном с Россией проекте газопровода «Северный поток — 2», а также обсуждением финансовой ответственности Германии как участника НАТО. В мае посол анонсировал расширение санкций против участников «Северного потока».

Как писал NEWS.ru, официальный представитель российского МИД Мария Захарова осудила Гренелла за агрессивную риторику, а США — за использование экономических рычагов для давления на своих европейских партнёров.