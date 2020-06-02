США сняли с поста посла в Германии

Ричард Гренелл оставил пост американского посла в Германии после двух лет работы.
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Гренелл запомнился резкой критикой участия ФРГ в совместном с Россией проекте газопровода «Северный поток — 2», а также обсуждением финансовой ответственности Германии как участника НАТО. В мае посол анонсировал расширение санкций против участников «Северного потока».
Как писал NEWS.ru, официальный представитель российского МИД Мария Захарова осудила Гренелла за агрессивную риторику, а США — за использование экономических рычагов для давления на своих европейских партнёров.
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