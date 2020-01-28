https://static.news.ru/photo/2134cc4e-420c-11ea-b79f-fa163e074e61_660.jpg Фото: XYZ PICTURES/Global Look Press

Палестинцы должны будут выполнить ряд условий по «сделке века». Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США.

По его словам, они должны будут прекратить «враждебную деятельность». Он подчеркнул, что существует целый ряд «конкретных требований».

Должны быть прекращены подстрекательская кампания в школьных учебниках и выплаты компенсаций семьям террористов, — заявил представитель США.

Он высказал надежду, что палестинцы будут содействовать установлению режима соблюдения прав человека, наладят судебную систему и уничтожат коррупцию в финансовой сфере, передаёт ТАСС.

Ни США, ни Израиль не хотят нежизнеспособного палестинского государства, — подчеркнули в администрации США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп обнародовал план по урегулированию палестино-израильского конфликта — «сделку века». Она предусматривает удвоение площади палестинских территорий, а также создание в Восточном Иерусалиме палестинской столицы. Американский лидер показал карту новых границ Палестины и Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал 28 января историческим днём, когда Трамп предложил свой вариант урегулирования ситуации на Западном берегу реки Иордан.