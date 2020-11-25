США планируют ввести новые санкции против организаций из РФ и КНР

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Соединённые Штаты Америки намерены ввести санкции против четырёх организаций из России и Китая, которые, по мнению Вашингтона, содействуют ядерной программе Ирана. Эти меры могут быть приняты уже в среду, 25 ноября.

Как сообщает Reuters, с заявлением о готовящихся санкциях выступил спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Элиотт Абрамс. Он отметил, что Вашингтон продолжит давление на Иран. В декабре и январе могут быть расширены санкции против Тегерана, связанные с якобы производимым в стране оружием массового уничтожения и нарушением прав человека.

Как писал NEWS.ru, возможные санкции США против России, подключающие Москву к «китайскому кейсу», могут означать лишь то, что Штаты стремятся заморозить отношения РФ и КНР в сфере стратегических вооружений. Однако на каждый подобный шаг найдётся адекватный ответ. С таким заявлением выступила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Ранее сообщалось, что США хотят ввести ограничения против 89 компаний из Китая, которые сотрудничают с военными, и почти 30 российских организаций. По мнению Паниной, таким образом Вашингтон ищет своеобразные точки уязвимости как у Москвы, так и у Пекина.

Ранее Вашингтон ввёл санкции против компаний «Авиазапчасть», ОАО «Элекон» и Nilco Group по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. Американцы считают, что эти предприятия сотрудничают с Ираном, КНДР и Сирией. Ограничительные меры вступили в силу 6 ноября.