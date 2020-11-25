Депутат прокомментировала возможные санкции США против РФ из-за Китая

https://static.news.ru/photo/6f6e9792-2f2c-11eb-bd0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможные санкции США против России, подключающие Москву к «китайскому кейсу», могут означать лишь то, что Штаты стремятся заморозить отношения РФ и КНР в сфере стратегических вооружений. Однако на каждый подобный шаг найдётся адекватный ответ. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Ранее сообщалось, что США хотят ввести ограничения против 89 компаний из Китая, которые сотрудничают с военными, и почти 30 российских организаций.

По мнению Паниной, таким образом Вашингтон ищет своеобразные точки уязвимости как у Москвы, так и у Пекина. В отношении России США попытаются противодействовать кооперации российского ВПК на международном уровне, заблокировать доступ к комплектующим, а также поставить под удар мирное сотрудничество государства с другими странами в области гражданского авиастроения.

Китай же самодостаточен в смысле производственной базы. Однако, чтобы сократить отставание от Вашингтона в военной сфере, КНР необходим доступ к российским технологиям.

Введением подобных санкций США пытаются одновременно нанести удар и по КНР, и России, и по потенциальным партнёрам РФ в третьих странах. Эти подходы реализуются американской стороной уже на протяжении полувека, однако нельзя сказать, что такие действия всегда эффективны. В конечном счёте американское давление заставляет и РФ, и Китай искать и успешно находить собственные технологические решения. На американский вызов всегда находится достойный ответ, — цитирует Панину РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Вашингтон ввёл санкции против компаний «Авиазапчасть», ОАО «Элекон» и Nilco Group по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. Американцы считают, что эти предприятия сотрудничают с Ираном, КНДР и Сирией. Ограничительные меры вступили в силу 6 ноября.