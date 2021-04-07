Псаки: США не будут бойкотировать Олимпиаду в Пекине

https://static.news.ru/photo/07bff39a-97c6-11eb-8723-96000091f725_660.jpg Фото: Du Xiaoyi/Global Look Press

Соединённые Штаты не обсуждают с союзниками возможность совместного бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.

Тем не менее, отметила она, Вашингтон проводит консультации с партнёрами на всех уровнях, чтобы обсуждать с ними возникающие по данной теме «озабоченности» и вырабатывать совместные подходы.

Наша позиция относительно Олимпиады 2022 года не изменилась: мы не обсуждали и не обсуждаем возможность какого-либо совместного бойкота с нашими партнёрами или союзниками, — сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс утверждал, что США обсуждают с союзниками и партнёрами вопрос о совместном бойкоте Олимпиады в Пекине. По его словам, предстоящие Игры — та тема, которую на политическом уровне обсуждают из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая.

Впрочем, заявление Прайса позже дезавуировал другой неназванный представитель ведомства.

Как писал NEWS.ru, Госдепартамент в ежегодном докладе охарактеризовал обращение Китая с уйгурами как геноцид. США, Великобритания, Канада и Евросоюз в марте ввели санкции против китайских чиновников и одного предприятия за ущемление прав уйгуров в Синьцзяне, вскоре к ним могут присоединиться Австралия и Япония. Пекин считает подобные обвинения необоснованными.

Уйгуры — это тюркский коренной народ Восточного Туркестана. Сейчас эта территория принадлежит Китаю и носит название Синьцзян-Уйгурский автономный район. Суть обвинений сводится к тому, что труд местных жителей фактически является рабским: людям платят мало за большие объёмы работы, а их права не соблюдают.

Власти КНР неоднократно отвергали утверждения Вашингтона о том, что в СУАР ущемляют права и свободы местных жителей.