https://static.news.ru/photo/457211b2-4b07-11ea-9fb8-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Антонов Фото: Russian Embassy in the USA/Twitter.com/Global Look Press

США начали прорабатывать предложение Владимира Путина о встрече лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, которое президент РФ озвучил на Всемирном форуме памяти холокоста. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Инициатива российского президента взята в проработку американской стороной, — заявил РИА Новости Антонов.

О подготовке саммита, времени и месте его проведения посол говорить не стал, указав, что необходимо сначала дождаться реакции всех лидеров стран «пятёрки». Антонов также подчеркнул, что Россия готова к дальнейшей совместной работе с партнёрами из США ради снижения напряжённости в области международной безопасности.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия направит официальные послания постоянным членам Совета Безопасности ООН (Китаю, США, Франции и Великобритании) о проведении саммита «пятёрки». Эти письма будут содержать больше конкретики по сути предложения президента Путина. Известно, что инициативу уже поддержали КНР и Франция.