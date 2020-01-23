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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча лидеров России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — пока не планируется, но может быть согласована «в любой момент», как только президенты сочтут её необходимой.

Сейчас каких-то планов на этот счёт нет, — цитирует ТАСС Пескова. Он добавил, что между президентами в настоящее время налажен «достаточно конструктивный рабочий контакт». Как писал NEWS.ru, Зеленский положительно оценивает...