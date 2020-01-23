Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия направит официальные послания постоянным членам Совета Безопасности ООН (Китаю, США, Франции и Великобритании) о проведении саммита «пятёрки».
В ближайшие дни будут направлены послания главам государств и правительств упомянутых стран, которые будут содержать больше конкретики по сути предложения президента Путина. В первой половине следующей недели наши визави получат это послание, — цитирует Пескова ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, Организация Объединённых Наций (ООН) положительно оценила идею президента России Владимира Путина о проведении саммита постоянных членов Совета Безопасности.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен