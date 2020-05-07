Политика

США готовы помочь России в борьбе с коронавирусом

18:33, 07 мая 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Американский лидер заявил, что Вашингтон готов помочь РФ в борьбе с коронавирусом.

Об этом рассказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в Twitter. Он отметил, что США готовы помочь любой стране.

Президент Трамп подтвердил, что США напряженно работают над оказанием помощи американцам, а также готовы оказать помощь любой нуждающейся стране, включая Россию, — написал он.

Как сообщал NEWS.ru, Трамп также отметил приверженность Штатов контролю над вооружениями.

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