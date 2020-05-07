США готовы помочь России в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6993d294-9079-11ea-a1bb-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Американский лидер заявил, что Вашингтон готов помочь РФ в борьбе с коронавирусом.

Об этом рассказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в Twitter. Он отметил, что США готовы помочь любой стране.

Президент Трамп подтвердил, что США напряженно работают над оказанием помощи американцам, а также готовы оказать помощь любой нуждающейся стране, включая Россию, — написал он.

Today, @realDonaldTrump spoke with President Vladimir Putin of Russia to commemorate and reflect upon the 75th anniversary of Victory in Europe Day. President Trump and President Putin discussed progress on defeating the coronavirus pandemic. — Judd Deere (@JuddPDeere45) May 7, 2020

Как сообщал NEWS.ru, Трамп также отметил приверженность Штатов контролю над вооружениями.