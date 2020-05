США готовы помочь России в борьбе с коронавирусом

Об этом рассказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в Twitter. Он отметил, что США готовы помочь любой стране.

Today, @realDonaldTrump spoke with President Vladimir Putin of Russia to commemorate and reflect upon the 75th anniversary of Victory in Europe Day. President Trump and President Putin discussed progress on defeating the coronavirus pandemic.