https://static.news.ru/photo/183db6e2-42b5-11ea-b679-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Олег Николаев Фото: kremlin.ru

Партия «Справедливая Россия» поможет назначенному временно исполняющим обязанности главы Чувашии Олегу Николаеву консолидировать население республики и создать в регионе атмосферу доверия к власти. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

По словам парламентария, новый руководитель республики со своей командой в ближайшее время представит программу и начнёт действовать так, что «республика — отстающая и одна из самых слабых в России — начнёт двигаться вперёд».

Эта программа будет нацелена не только на исполнение послания и указов президента, но ещё и будет учитывать специфику региона, — добавил он.

Аксаков подчеркнул, что его однопартиец прошёл большой жизненный путь и сегодня — один из самых эффективных парламентариев.

Он работал в бизнесе, закончил строительный техникум и, что очень важно для губернатора, закончил экономический факультет, что тоже важно. Он, кстати, был моим студентом, одним из лучших. Он прошёл стажировку за рубежом и был отмечен там как один из лучших участников президентской программы, — охарактеризовал Николаева Аксаков,

Парламентарий назвал выбор президента очень хорошим, при этом не политизированным, а профессиональным. Он выразил уверенность, что уже в ближайшее время будут видны позитивные изменения в республике.

Самое главное консолидировать население, создать атмосферу доверия к власти и созидания, чтобы в людей вселить веру, что власть работает в их интересах, — заключил он.

Как ранее писал NEWS.ru президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева. В документе говорится, что это произошло в связи с утратой доверия. Временно исполнять обязанности главы Чувашии будет Олег Николаев.