Список наиболее опасных информационных платформ составят в России

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Временная комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ составит список наиболее опасных для страны информационных платформ. Он будет готов к сентябрю, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Андрея Климова.

Пока такого списка нет, работу по его составлению Климов назвал «деликатной» и «очень непростой».

Мы полагаем, что к сентябрю у нас определенные предложения появятся, — заключил сенатор.

Также в рамках предстоящей работы комиссии предлагается создать отдельный раздел, который будет посвящён фактам деструктивного воздействия иностранных цифровых платформ на " на вопросы сугубо внутреннего характера, относящиеся к суверенным делам РФ".

Как сообщалось ранее, Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия других стран. Правительству поручено определить перечень таких государств, в отношении которых применяются меры.