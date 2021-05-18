Список наиболее опасных информационных платформ составят в России

Временная комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ составит список наиболее опасных для страны информационных платформ. Он будет готов к сентябрю, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Андрея Климова.
Пока такого списка нет, работу по его составлению Климов назвал «деликатной» и «очень непростой».
Мы полагаем, что к сентябрю у нас определенные предложения появятся, — заключил сенатор.
Также в рамках предстоящей работы комиссии предлагается создать отдельный раздел, который будет посвящён фактам деструктивного воздействия иностранных цифровых платформ на " на вопросы сугубо внутреннего характера, относящиеся к суверенным делам РФ".
Как сообщалось ранее, Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия других стран. Правительству поручено определить перечень таких государств, в отношении которых применяются меры.