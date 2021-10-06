Совфед: представление УЕФА Республики Крым частью Украины — незаконно

В Берлине прошла презентация грядущего чемпионата Европы по футболу: администрация УЕФА представила в проморолике российский полуостров Крым под флагом Украины. Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в разговоре с «Политикой Сегодня» назвала эти действия незаконными и требующими международной оценки.

Мы с вами знаем, что спорт давно стал частью международной политики. Представление УЕФА Республики Крым частью Украины незаконно. И требует соответствующей международно-правовой оценки, — отрезала Ковитиди.

Она добавила, что действия УЕФА можно расценивать как посягательство на территориальную целостность России, отметив: любое посягательство на границы государства влечёт за собой наказание, и об этом надо помнить.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков объяснил, почему УЕФА причислил Крым к Украине. По его мнению, члены ассоциации изменят своё решение, когда полуостров признают российским официально.