Колосков сказал, когда УЕФА внесёт Крым в состав России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отнесёт Крым к составу России на карте, когда полуостров признают российским официально. Сам Колосков с нынешней позицией УЕФА не согласен, рассказал он изданию «Газета.Ru».

Появление Крыма в границах Украины я рассматриваю как не соответствующее действительности. А УЕФА оценивает это согласно уставу организации, по которому Федерация футбола Крыма до сих пор является составной частью Федерации футбола Украины. Поэтому ФФК запрещены любые международные футбольные связи. Им запрещено выступать, в частности, в чемпионате России. До тех пор, пока Крым не будет официально признан территорией Российской Федерации, УЕФА и впредь будет публиковать карту Европы, где полуостров будет находиться в составе Украины, — заявил Колосков.

Он также добавил, что о реакции РФС нужно спрашивать президента РФС Александра Дюкова.

УЕФА представил логотип чемпионата Европы по футболу 2024 года, и в ходе презентации Крым был отмечен как часть Украины. Чемпионат мира состоится в Германии.

Ранее перед чемпионатом Европы 2020 года Украинская ассоциация футбола представила новый комплект формы своей сборной также с изображением контура страны с силуэтом Крыма.