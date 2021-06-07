Кремль отреагировал на форму украинских футболистов с изображением Крыма

https://static.news.ru/photo/e447e764-c6fb-11eb-bba0-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался насчёт новой футбольной формы украинских спортсменов с изображением Крыма и Донбасса в составе страны. По словам Пескова, все аспекты чемпионата Европы регулируются исключительно УЕФА, пишет ТАСС.

Поводом для такого ответа стал вопрос журналистов пресс-секретарю, будет ли Россия принимать какие-либо ограничения по отношению к Украине, если сборная страны пройдёт четвертьфинал и приедет в Санкт-Петербург. На что Дмитрий Песков дал понять, что в компетенцию российских властей этот вопрос не входит.

Новая форма украинских футболистов была представлена 6 июня. Её описание дал в Facebook глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. На форме, комплекты которой будут в цветах украинского флага, помещено не только символическое изображение Крыма и Донбасса, но и националистические лозунги.

По поводу выходки украинских спортсменов уже высказалась официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она заявила, что форма не поможет спортсменам выиграть.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Губерниев прокомментировал появление новой формы украинских футболистов с изображением входящего в состав Украины Крыма. Журналист сыронизировал, что спортсмены могут изобразить на форме что угодно — они имеют на это полное право.