УЕФА отнёс Крым к территории Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил логотип чемпионата Европы по футболу 2024 года. Бренд стал результатом тесного сотрудничества УЕФА, Футбольного союза Германии и десяти принимающих городов. Об этом сообщается на сайте организации. В ходе презентации Крым был отмечен как часть Украины.

На карте, которую показал УЕФА, контур Украины изобразили вместе с Крымским полуостровом.

Чемпионат мира состоится в Германии в 2024 году. Матчи турнира пройдут в Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

Ранее перед чемпионатом Европы 2020 года Украинская ассоциация футбола представила новый комплект формы своей сборной также с изображением контура страны с силуэтом Крыма.

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия Москвы называют аннексией. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.