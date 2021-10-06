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УЕФА отнёс Крым к территории Украины

08:34, 06 октября 2021
УЕФА отнёс Крым к территории Украины Фото: euro24/twitter.com
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил логотип чемпионата Европы по футболу 2024 года. Бренд стал результатом тесного сотрудничества УЕФА, Футбольного союза Германии и десяти принимающих городов. Об этом сообщается на сайте организации. В ходе презентации Крым был отмечен как часть Украины.

На карте, которую показал УЕФА, контур Украины изобразили вместе с Крымским полуостровом.

Чемпионат мира состоится в Германии в 2024 году. Матчи турнира пройдут в Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

Ранее перед чемпионатом Европы 2020 года Украинская ассоциация футбола представила новый комплект формы своей сборной также с изображением контура страны с силуэтом Крыма.

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия Москвы называют аннексией. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.

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