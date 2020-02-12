https://static.news.ru/photo/75abb532-4d8b-11ea-baf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала предложение о пожизненном назначении сенаторов в верхнюю палату парламента.

По её словам, СФ уже обсудил эту идею и считает возможным поддержать её, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что рабочая группа по поправкам в Конституцию России предложит Госдуме закрепить право бывших руководителей страны на пожизненное членство в Совфеде. Как отметил сопредседатель группы, депутат Павел Крашенинников, опыт экс-президентов может «приносить очевидную пользу».