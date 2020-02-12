Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала предложение о пожизненном назначении сенаторов в верхнюю палату парламента.
По её словам, СФ уже обсудил эту идею и считает возможным поддержать её,
Ранее NEWS.ru писал, что рабочая группа по поправкам в Конституцию России предложит Госдуме закрепить право бывших руководителей страны на пожизненное членство в Совфеде. Как отметил сопредседатель группы, депутат Павел Крашенинников, опыт экс-президентов может «приносить очевидную пользу».
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