https://static.news.ru/photo/e688b986-4c45-11ea-96f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach/ imago stock&people/Global Look Press

США считают Россию главной военной угрозой, потому что видят в ней основного противника из-за военной мощи. Такого мнения придерживается член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Основанием для такого вывода послужили отдельные пункты проекта бюджета США на 2021 год, где Россия и Китай названы основными врагами Америки. При этом на «противодействие» РФ выделены $700 млн, и ещё $24 млн — на борьбу с российского «пропагандой и дезинформацией».

Мотив понятен. Мы реально сильны в военном отношении и по некоторым позициям даже превосходим США, — объяснил такую постановку вопроса Морозов в интервью РИА Новости.

Вашингтон считает для себя вызовом сложившуюся ситуацию и намерен вернуть пальму первенства, считает политик. Другим мотивом такого отношения США к России сенатор называет независимое поведение России в мировой политике. Государство демонстрирует свою приверженность собственным национально-государственным интересам и готово их защищать. Поэтому Трамп заинтересован в эффективном сдерживании России и победе в информационной войне. Из-за этого США вышли практически из всех военных соглашений.

Парламентарий уверен, что Китай стал главным экономическим конкурентом США. И поэтому страна будет пожинать «все прелести» гибридных и экономических войн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что армия США располагает ракетами, способными очень быстро долетать до цели. По его словам, они нужны стране, так как у России есть «нечто подобное».