Совбез РФ заявил о росте числа транзитных мигрантов, направляющихся в ЕС

Совет безопасности России на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе предупредил о росте потоков беженцев из других стран, которые используют РФ для транзита в государства Евросоюза. С таким заявлением выступил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью «Российской газете».

Наметилась тенденция увеличения потоков выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, использующих нашу страну в качестве транзитной, для того чтобы попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни, — заявил он.

По словам Гребенкина, также не снижается нелегальный миграционный поток людей из стран Центральной Азии, Молдавии и Украины, они едут в Россию. Таковых каждый год фиксируют свыше 20 тысяч человек.

Он отметил, что на ряде участков российской границы есть риски начала военных действий на фоне увеличения давления со стороны США и их союзников.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику. По последним оценкам польских властей, число беженцев на границе выросло до 20 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность обращения к Путину за помощью в разрешении ситуации на белорусско-польской границе. При этом он подчеркнул, что содействие России не должно означать её втягивания в миграционный кризис. Москва не имеет к нему никакого отношения, но Запад стремится переложить неё всю ответственность за происходящее.