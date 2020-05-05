В Москве начали выпускать до миллиона масок каждый день

https://static.news.ru/photo/6dc391b0-8eda-11ea-bdbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Московские предприятия, производящие лекарства и средства индивидуальной защиты, «работают на максимуме» и ежедневно производят около миллиона медицинских масок, заявил мэр Сергей Собянин.

По словам градоначальника, более 50% задействованных в борьбе с COVID-19 предприятий — оборонные. Многие заводы перенастроили производственные линии на создание медицинских товаров.

Московские предприятия производят около миллиона масок в сутки. Остальные материалы идут на другие предприятия, поставляются в другие регионы, — цитирует Собянина ТАСС.

Мэр вместе с министром промышленности Денисом Мантуровым посетил завод «Нетканика», который полностью переключился на создание средств индивидуальной защиты и ежемесячно выпускает материал для 68 миллионов медицинских масок.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом россиян превысило 155 тысяч, увеличившись на 10 тысяч за минувшие сутки. Умерли более 1,4 тысячи заболевших.

Государственный совет обсудил введение обязательного масочного режима в России.