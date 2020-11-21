СМИ: в РФ ликвидируют восемь институтов развития

Восемь институтов развития должны быть упразднены в России в рамках правительственной реформы. Концепция реорганизации ведомств предполагает ликвидацию Фонда развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвеста и Агентства по технологическому развитию.
Об этом
Реформой предусматривается передача ВЭБ.РФ функций ликвидируемых институтов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Чубайс покинет должность руководителя «Роснано» в связи с реорганизацией структуры. Правительство утвердило концепцию реформы институтов развития. В рамках этой концепции обсуждается уход Чубайса с поста руководителя структуры, которую он возглавлял с момента создания. Ему будет предложена новая должность, но пока неизвестно, кем будет Чубайс после реформирования «Роснано».