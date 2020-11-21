СМИ: в РФ ликвидируют восемь институтов развития

https://static.news.ru/photo/be2536a8-2d23-11eb-9648-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восемь институтов развития должны быть упразднены в России в рамках правительственной реформы. Концепция реорганизации ведомств предполагает ликвидацию Фонда развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвеста и Агентства по технологическому развитию.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Агентство отмечает, что будут также упразднены три структуры, отвечавшие за развитие Дальнего Востока. В комментарии агентству глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предположил, что возможно объединение институтов «с оптимизацией пересекающихся расходов».

Реформой предусматривается передача ВЭБ.РФ функций ликвидируемых институтов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Чубайс покинет должность руководителя «Роснано» в связи с реорганизацией структуры. Правительство утвердило концепцию реформы институтов развития. В рамках этой концепции обсуждается уход Чубайса с поста руководителя структуры, которую он возглавлял с момента создания. Ему будет предложена новая должность, но пока неизвестно, кем будет Чубайс после реформирования «Роснано».