Раскрыто, против кого Великобритания ввела новые санкции Британия ввела санкции против главы войск РХБЗ Ртищева и его заместителя

Великобритания ввела новые антироссийские санкции в связи с конфликтом на Украине, следует из документа, опубликованного на сайте британского министерства финансов. Под рестрикции Лондона подпал начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Ртищев и его заместитель генерал-майор Андрей Марченко.

Также санкции коснулись Научно-исследовательского института прикладной химии, который находится в Сергиевом Посаде. Введенные меры предполагают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов при их обнаружении.

В мае Соединенное Королевство добавило в черный список пять физических и четыре юридических лица. Лондон наложил санкции на страховую компанию «Согласие», два предприятия из Гонконга и одно из Норвегии — BX Energy, Nord Axis Ltd и Romarine AS. Компании обвиняют в том, что они «получали выгоду, осуществляя деятельность в отрасли, представляющей стратегическое значение для правительства РФ». Конкретно BX Energy и Nord Axis прямо обвиняют в торговле нефтью и газом из России.