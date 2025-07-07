Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 19:56

Раскрыто, против кого Великобритания ввела новые санкции

Британия ввела санкции против главы войск РХБЗ Ртищева и его заместителя

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Великобритания ввела новые антироссийские санкции в связи с конфликтом на Украине, следует из документа, опубликованного на сайте британского министерства финансов. Под рестрикции Лондона подпал начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Ртищев и его заместитель генерал-майор Андрей Марченко.

Также санкции коснулись Научно-исследовательского института прикладной химии, который находится в Сергиевом Посаде. Введенные меры предполагают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов при их обнаружении.

В мае Соединенное Королевство добавило в черный список пять физических и четыре юридических лица. Лондон наложил санкции на страховую компанию «Согласие», два предприятия из Гонконга и одно из Норвегии — BX Energy, Nord Axis Ltd и Romarine AS. Компании обвиняют в том, что они «получали выгоду, осуществляя деятельность в отрасли, представляющей стратегическое значение для правительства РФ». Конкретно BX Energy и Nord Axis прямо обвиняют в торговле нефтью и газом из России.

Европа
Великобритания
санкции
РХБЗ
институты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп прокомментировал возобновление поставок оружия Украине
Скандал в Театре на Покровке. Директора уволили из-за гастролей в Курск?
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 июля, очень много злаков
Названа причина остановки поставок оружия от США Украине
В США рассказали, сколько территорий ДНР взято под контроль ВС РФ
Названы способы спастись в знойную жару без кондиционера и вентилятора
Глава Запорожской области рассказал о передаче украинцами данных о ТЦК
Маск решил покончить с Трампом: его новая партия сметет всех. РФ поможет?
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
В Дагестане произошло массовое отравление
Президент Бразилии резко ответил на слова Трампа о пошлинах для стран БРИКС
«Где юмор?»: о чем шоу «Звезды в стендапе», как выступил Кологривый
Аэропорт Перми временно перестал работать
Отец Маска рассказал о своем заветном желании по поводу России
В Пулково решили отменить платный вход в «курилку»
8 июля: День Петра и Февронии. Семейные приметы и запреты дня
Пушилин рассказал о погибших в результате атаки ВСУ на Горловку
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2025 года
Драка в кафе, афера с квартирой, ДТП на BMW за 9 млн: как живет Смолов
Во Франции анонсировали самые жесткие санкции ЕС против России
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.