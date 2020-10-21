СМИ: Чубайс попросил разрешения уйти на пенсию у Путина

Руководитель госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс попросил президента РФ Владимира Путина разрешить ему уйти с занимаемого поста на заслуженный отдых.
Об этом The Bell
Как писал NEWS.ru, российские власти обдумывают проект реформы всех институтов развития. В рамках этой инициативы Чубайс может покинуть руководящий пост в «Роснано». По данным СМИ, ему могут предложить «заняться Арктикой». Госкорпорация по поручению кабмина готовит стратегию деятельности до 2024 года.
65-летний Чубайс назначен гендиректором «Роснано» в 2008 году указом занимавшего тогда пост президента страны Дмитрия Медведева. С июля 2011 года Чубайс также является председателем правления госкорпорации.