СМИ: Чубайс попросил разрешения уйти на пенсию у Путина

https://static.news.ru/photo/c0f10fe2-1388-11eb-8846-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Анатолий Чубайс (архивное фото) Фото: kremlin.ru

Руководитель госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс попросил президента РФ Владимира Путина разрешить ему уйти с занимаемого поста на заслуженный отдых.

Об этом The Bell рассказал источник из крупного бизнеса. Собеседник издания уверяет, что Чубайс озвучил свою просьбу «не так давно». Один из знакомых главы «Роснано» подтвердил, что Чубайс действительно рассматривает возможность ухода на пенсию.

Как писал NEWS.ru, российские власти обдумывают проект реформы всех институтов развития. В рамках этой инициативы Чубайс может покинуть руководящий пост в «Роснано». По данным СМИ, ему могут предложить «заняться Арктикой». Госкорпорация по поручению кабмина готовит стратегию деятельности до 2024 года.

65-летний Чубайс назначен гендиректором «Роснано» в 2008 году указом занимавшего тогда пост президента страны Дмитрия Медведева. С июля 2011 года Чубайс также является председателем правления госкорпорации.