«Смешит русских»: поведение Зеленского в Белом доме стало поводом для шуток

Пользователи социальных сетей высмеяли поведение украинского президента Владимира Зеленского на встрече с американским коллегой Джо Байденом. Соответствующий ролик появился в Twitter.

На кадрах видно, как Зеленский снимает маску, улыбается, потирает ноги и смотрит на Байдена. Пользователи стали шутить, что у украинского президента «заискивающий» взгляд.

А когда Зеленский перестанет смешить россиян?! Неужели нет предела совершенству у комика? — написал один из комментаторов.

«Теперь я точно знаю, что если комика сделать президентом, то станет не до смеха», — написал другой. Многие также отметили, что после встречи Зеленский вышел один к прессе и, по мнению пользователей, никакой конкретики в его заявлении не было. При этом многие посмеялись и над поведением главы пресс-службы Зеленского, который накануне встречи сделал неподобающий снимок на фоне Белого дома.

Президент США Джо Байден и его украинский коллега беседовали около двух часов. Во время переговоров договорились продолжить работу по привлечению к ответственности РФ «за её агрессию». А также выступили против строительства газопровода «Северный поток — 2», рассматривая его как угрозу европейской энергетической безопасности.