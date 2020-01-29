Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что план палестино-израильского урегулирования невозможен без подключения к процессу Рамаллы.
Он напомнил, что презентация плана по урегулированию прошла без Палестины, а урегулирование конфликта не может быть только на основании сделок между США и Израилем. Слуцкий считает, что «реальной дорожной карты» для урегулирования конфликта «не просматривается». По его мнению, акцент между сторонами должен быть сделан на переговорах.
Формула «сделки века» повисла в воздухе, — заявил Слуцкий.
Напомним, президент США Дональд Трамп 28 января представил план урегулирования палестино-израильского конфликта, который получил название «сделка века». Согласно документу, Иерусалим остаётся неделимой столицей Израиля, а площадь палестинских территорий удваивается. Предлагается признать израильские поселения на Западном берегу в обмен на создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Как сообщал NEWS.ru, в МИД Сирии потребовали от международного сообщества осудить «сделку века». Сирийские дипломаты считают позицию США пренебрежительной по отношению к международному праву, они также потребовали подтвердить резолюции об обеспечении законных прав палестинского народа.
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