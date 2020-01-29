https://static.news.ru/photo/2daecbfe-42b2-11ea-b360-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что план палестино-израильского урегулирования невозможен без подключения к процессу Рамаллы.

Он напомнил, что презентация плана по урегулированию прошла без Палестины, а урегулирование конфликта не может быть только на основании сделок между США и Израилем. Слуцкий считает, что «реальной дорожной карты» для урегулирования конфликта «не просматривается». По его мнению, акцент между сторонами должен быть сделан на переговорах.

Формула «сделки века» повисла в воздухе, — заявил Слуцкий.

Напомним, президент США Дональд Трамп 28 января представил план урегулирования палестино-израильского конфликта, который получил название «сделка века». Согласно документу, Иерусалим остаётся неделимой столицей Израиля, а площадь палестинских территорий удваивается. Предлагается признать израильские поселения на Западном берегу в обмен на создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Как сообщал NEWS.ru, в МИД Сирии потребовали от международного сообщества осудить «сделку века». Сирийские дипломаты считают позицию США пренебрежительной по отношению к международному праву, они также потребовали подтвердить резолюции об обеспечении законных прав палестинского народа.