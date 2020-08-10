Слуцкий назвал правильный путь в разрешении противоречий с Белоруссией

https://static.news.ru/photo/5b01a23a-db09-11ea-ab06-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К разрешению противоречий между Москвой и Минском необходимо подходить без эмоций и не позволять вмешиваться в отношения двух стран кому-либо извне. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Здесь нужно оставить в стороне эмоции, чего бы речь не касалась. Нужно с холодной головой подходить и не позволять каким-то «ребятам со стороны», которые пытаются играть на наших зачастую надуманных противоречиях, которые имеют под собой эмоциональную подоплёку и никакую иную, не нужно позволять вмешиваться в наши отношения, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Парламентарий добавил, что оппонентам не стоит ждать возникновения деструктивных моментов в отношениях между РФ и Белоруссией.

Что касается будущего курса президента Белоруссии Александра Лукашенко, то, по мнению Слуцкого, в экономике республики будут играть значительную роль её отношения с Россией, как во взаимодействии между госструктурами и крупными компаниями, так и в формате союзного государства.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах главы государства. Он выразил надежду, что работа его белорусского коллеги продолжит способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Минска во всех сферах.

Голосование в республике состоялось 9 августа 2020 года. По предварительным данным ЦИК, действующий лидер Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.