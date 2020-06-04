Слуцкий назвал цинизмом призыв к России убраться с Ближнего Востока

https://static.news.ru/photo/87c4ea6a-a707-11ea-9785-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединённые Штаты Америки продолжают вести политику вмешательства на Ближнем Востоке. Призывы к России покинуть регион — наглое и циничное заявление, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера.

Заявления помощника госсекретаря США о деструктивной роли России на Ближнем Востоке с призывами «убраться» — просто цинизм и наглость. РФ находится в САР (Сирийская Арабская Республика. — NEWS.ru) абсолютно легитимно, — говорится в пресс-релизе, имеющимся в распоряжении NEWS.ru.

Депутат добавил, что российский военный контингент находится в САР по приглашению руководства республики. По его словам, Москва помешала Вашингтону совершить очередной государственный переворот и начала бороться с террористами в регионе.

Накануне помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке «деструктивную роль», поэтому она должна «убраться» оттуда. По его словам, Вашингтон 45 лет старался «держать русских подальше» от данного региона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа сирийских племён выступила с критикой российской политики. Лидеры кланов, которые проживают на северо-востоке арабской республики, объявили о своём несогласии с тем, что местная молодёжь становится объектом вербовки для боевых действий в Ливии.

Москву обвиняют в наборе сирийских наёмников для поддержки сил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.