Шойгу: Россия не имеет права проигрывать в информационной войне

В настоящее время информационная война идёт на всех фронтах, и Россия не должна в ней проиграть. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил в программе «Военная приёмка» на телеканале «Звезда». Он также объяснил причину открытости российской армии перед иностранными СМИ.

Сегодня это не просто подача информации в том или ином виде. Это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идёт на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права, — сказал министр.

Он также отметил, что российская армия нередко приглашает различные СМИ на военные учения и другие значимые события для того, чтобы их освещение было гарантированно достоверным. В качестве примера он привёл Сирию. За исключением некоторых специальных вещей, ВС РФ ничего не скрывали, в том числе и гибель военнослужащих.

Если этого не показывать и не рассказывать, это будут показывать и рассказывать другие. И там будет совсем другая направленность, совсем другой объём информации, направленной, как правило, в негативную сторону, — пояснил Шойгу.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что НАТО использует современные военные методы для информационной войны с Россией. Цель Запада состоит в том, чтобы взять РФ под контроль. В случае выигрыша он получит огромную геополитическую и экономическую прибыль.