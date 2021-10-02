Шойгу и Лавров на выборах-2021 выполнили особое поручение Кремля

Глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и мэр Москвы Собянин на выборах в Госдуму-2021 исполнили особое поручение Кремля — использовали свой личный рейтинг, чтобы в парламент могли попасть важные для администрации президента общественники, медики и системные, но небогатые политики. Об этом изданию URA.RU сообщили опрошенные политологи. Речь идёт о политиках, у которых без финансов и административного ресурса было мало шансов избраться.

Источник издания в «Единой России» признался, что партия пришла к началу выборов с низким рейтингом, потому что россияне устали от кризиса из-за коронавируса. И власти решили обновить партийные списки.

В списки кандидатов от ЕР включили общественников, врачей. Однако они не могут самостоятельно избраться — у них нет денег на выборы. Чтобы это компенсировать, привлекли админресурс в виде губернаторов, — сказал инсайдер.

Он уточнил, что эта технология не нова, но впервые её начали применять так массово. Если пять лет назад по такой схеме от мандатов после выборов отказались только 30 так называемых «паровозов» партий, то в этом году их было уже 72 человека, в том числе 66 единороссов.

Ранее стало известно, что Шойгу, Лавров, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко не планируют переходить в Госдуму. Мандат получит только детский омбудсмен Анна Кузнецова.