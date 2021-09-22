Шойгу, Лавров, Шмелёва и Проценко не попадут в Госдуму

Министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко не планируют переходить в Госдуму. Мандат может получить только детский омбудсмен Анна Кузнецова. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Все пятеро являются лидерами избирательного списка от партии «Единая Россия». Президент РФ Владимир Путин намерен провести с ними встречу 27 сентября. Именно тогда станет известно, кто из лидеров возьмёт депутатский мандат. По версии одного из источников издания, этот вопрос будет решать глава государства.

В настоящее время в Кремле идут активные консультации по конструкции Думы нового созыва и распределению руководящих постов, рассказал источник, знакомый с ходом обсуждений. Конструкцию моделируют исходя из того, что спикером останется Вячеслав Володин, а министры Шойгу и Лавров в депутаты не собираются. Что же касается детского омбудсмена, то предполагается, что ей предложат пост вице-спикера.

Ранее сообщалось, что встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями фракций в Госдуме может состояться в субботу, 25 сентября. Мероприятие должно пройти в онлайн-режиме, так как глава государства временно находится в режиме самоизоляции.

Выборы в Госдуму прошли в течение трёх дней с 17 по 19 сентября. Вместе с этим состоялись региональные и муниципальные выборы. В частности, были избраны девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выбрали депутаты заксобраний.