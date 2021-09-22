Шойгу, Лавров, Шмелёва и Проценко не попадут в Госдуму

Министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко не планируют переходить в Госдуму. Мандат может получить только детский омбудсмен Анна Кузнецова. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.
Все пятеро
В настоящее время в Кремле идут активные консультации по конструкции Думы нового созыва и распределению руководящих постов, рассказал источник, знакомый с ходом обсуждений. Конструкцию моделируют исходя из того, что спикером останется Вячеслав Володин, а министры Шойгу и Лавров в депутаты не собираются. Что же касается детского омбудсмена, то предполагается, что ей предложат пост вице-спикера.
Ранее сообщалось, что встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями фракций в Госдуме может состояться в субботу, 25 сентября. Мероприятие должно пройти в онлайн-режиме, так как глава государства временно находится в режиме самоизоляции.
Выборы в Госдуму прошли в течение трёх дней с 17 по 19 сентября. Вместе с этим состоялись региональные и муниципальные выборы. В частности, были избраны девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выбрали депутаты заксобраний.