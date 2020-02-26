https://static.news.ru/photo/a79ea228-58af-11ea-8e0c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: shnurovs/instagram.com

Музыкант, певец, поэт и начинающий политик Сергей Шнуров посетовал на критику в свой адрес после вступления в Партию Роста. По его словам, он ещё не успел ничего сделать, а его уже обвинили во всех смертных грехах.

На встрече с членами и сторонниками политического движения в Челябинске шоумен пообещал, что будет пытаться донести до избирателей, что культура гораздо многообразнее, чем принято считать.

Общество стало дифференцированным, никто никого не слышит, все начинают спорить, а я внесу немного теплоты, — цитирует Шнурова РИА Новости.

В свою очередь глава Партии Роста Борис Титов рассказал, что музыкант сам позвонил ему и попросился в партию. Он также выразил надежду на формирование крепкой команды.

Как писал NEWS.ru, в последнее время звёзды шоу-бизнеса всё чаще стали идти в политику. Так, в Партию Роста с дальним «прицелом» на Госдуму вступил эпатажный певец и музыкант Сергей Шнуров. Вскоре после этого о намерении создать собственное политическое движение объявила и его коллега по сцене Валерия. Про предложения, связанные с политической карьерой, рассказал и певец Сергей Жуков.