https://static.news.ru/photo/7320a796-5a1f-11ea-ab59-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Музыкант Сергей Шнуров, в стихах назвавший «петухами» и «колхозниками» членов партии «Единая Россия», отказался принять вызов на дуэль от депутата-единоросса Виталия Милонова.
Парламентарий предложил лидеру группы «Ленинград» сразиться на нормандских мечах.
Милонов, в отличие от меня, себя мыслит дворянином, наверное. А я человек из народа. Поэтому мы из разных сословий. А разные сословия, как вы знаете, не могут принимать участия в дуэли, — заявил Шнуров в комментарии РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, первый зампредседателя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев отказался оценить стихотворение Шнурова, но посоветовал музыканту не быть снобом. В феврале Шнуров стал членом петербургского отделения Партии Роста.