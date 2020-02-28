Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант Сергей Шнуров, в стихах назвавший «петухами» и «колхозниками» членов партии «Единая Россия», отказался принять вызов на дуэль от депутата-единоросса Виталия Милонова.

Парламентарий предложил лидеру группы «Ленинград» сразиться на нормандских мечах.

Милонов, в отличие от меня, себя мыслит дворянином, наверное. А я человек из народа. Поэтому мы из разных сословий. А разные сословия, как вы знаете, не могут принимать участия в дуэли, — заявил Шнуров в комментарии РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, первый зампредседателя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев отказался оценить стихотворение Шнурова, но посоветовал музыканту не быть снобом. В феврале Шнуров стал членом петербургского отделения Партии Роста.

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