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Президент России не может иметь счета в иностранных банках, а также имущество за рубежом. Соответствующие поправки принял комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству.

Также в них прописано, что главой государства может быть гражданин РФ «не имеющий имущества, зарегистрированного на территории иностранного государства». Такие же требования распространяются на семью кандидата на высший пост страны....