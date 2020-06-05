Сенатора Мархаева могут выдвинуть на пост губернатора Иркутской области

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Россия обязательно ответит на высылку двух сотрудников Российского центра культуры из Праги. За такие провокации надо отвечать, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Чешская сторона, решившись на этот недружественный шаг, поступила «непорядочно и недостойно», сказано в официальном комментарии внешнеполитического ведомства. В МИД подчеркнули, что власти Чехии нанесли серьёзный урон двусторонним отношениям «без каких-либо...