Сенатора Мархаева могут выдвинуть на пост губернатора Иркутской области

КПРФ намерена выдвинуть сенатора-оппозиционера Вячеслава Мархаева на пост губернатора Иркутской области.
Также в числе других претендентов коммунисты обсуждают кандидатуры нескольких известных глав муниципалитетов: мэра Саянска Олега Боровского, главу Бодайбо Евгения Юмашева, мэра Усолья Виталия Матюху,
Мархаев — ветеран органов правопорядка, член КПРФ из Бурятии, делегированный в Совет Федерации иркутским губернатором-коммунистом Сергеем Левченко в 2015 году.
Он известен тем, что стал единственным сенатором, проголосовавшим против поправок в Конституцию. Он также голосовал против повышения пенсионного возраста, проведения выборов в Интернете, а карантинные меры по коронавирусу без объявления чрезвычайной ситуации назвал незаконными.
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