Политика

Сенатора Мархаева могут выдвинуть на пост губернатора Иркутской области

19:14, 05 июня 2020
Вячеслав Мархаев Вячеслав Мархаев Фото: kprf.ru

КПРФ намерена выдвинуть сенатора-оппозиционера Вячеслава Мархаева на пост губернатора Иркутской области.

Также в числе других претендентов коммунисты обсуждают кандидатуры нескольких известных глав муниципалитетов: мэра Саянска Олега Боровского, главу Бодайбо Евгения Юмашева, мэра Усолья Виталия Матюху, пишет «Медуза».

Мархаев — ветеран органов правопорядка, член КПРФ из Бурятии, делегированный в Совет Федерации иркутским губернатором-коммунистом Сергеем Левченко в 2015 году.

Он известен тем, что стал единственным сенатором, проголосовавшим против поправок в Конституцию. Он также голосовал против повышения пенсионного возраста, проведения выборов в Интернете, а карантинные меры по коронавирусу без объявления чрезвычайной ситуации назвал незаконными.

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