https://static.news.ru/photo/667f0c96-428f-11ea-84cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что Конституция России запрещает проведение референдума по изменению 3-8 глава Основного закона. По его словам, такая процедура возможна только при принятии новой Конституции.

Из-за этого властям пришлось предложить «общероссийское голосование», передаёт его слова «Интерфакс». Политик заверил, что эта форма будет удобной, прозрачной и понятной для граждан.

Нам Конституция запрещает проводить референдум по поправкам в 3-8 главы [Конституции]. Это причина, почему мы вынуждены вот этот институт общероссийского голосования предлагать. Референдум запрещен конституционными нормами, поэтому это будет общероссийское голосование. Поверьте, оно будет удобным, понятным гражданам и прозрачным с точки зрения процедуры, — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что решения о форме голосования по предложенным президентом РФ поправкам в Конституцию ещё не приняты.