Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что Конституция России запрещает проведение референдума по изменению 3-8 глава Основного закона. По его словам, такая процедура возможна только при принятии новой Конституции.
Из-за этого властям пришлось предложить «общероссийское голосование»,
Нам Конституция запрещает проводить референдум по поправкам в 3-8 главы [Конституции]. Это причина, почему мы вынуждены вот этот институт общероссийского голосования предлагать. Референдум запрещен конституционными нормами, поэтому это будет общероссийское голосование. Поверьте, оно будет удобным, понятным гражданам и прозрачным с точки зрения процедуры, — подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что решения о форме голосования по предложенным президентом РФ поправкам в Конституцию ещё не приняты.
Как писал NEWS.ru, по словам Клишаса, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию
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