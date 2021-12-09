Сенатор от Крыма счёл интересным заявление Кулебы о готовности на уступки

Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал интересным заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев готов пойти на уступки Москве. Политик призвал обратить внимание на эти слова, так как подобное заявление прозвучало впервые за долгое время. Тем не менее он заявил, что надо уточнить, что именно подразумевал Кулеба в своих словах, пишет Lenta.ru.

Само по себе заявление интересное. На него следует обратить внимание. Такие слова звучат впервые за долгие годы. Теперь нужно понять, что подразумевается под уступками. По большому счету, мы никаких уступок не просим, мы просто хотим нормальных, дружеских отношений с Украиной. Это и в наших интересах, и в интересах Украины прежде всего. Потому что без России Украина цивилизованным, высокоразвитым государством стать не может, — подчеркнул Цеков.

По его мнению, в скором времени стоит ожидать от Киева разъяснений, о каких именно уступках говорил Кулеба. После этого, подчеркнул Цеков, между Киевом и Москвой может состояться конструктивный диалог.

Ранее Кулеба заявил, что Украина готова пойти на уступки в отношениях с Россией, если та сделает встречные шаги. Однако политик уточнил: Киев не пойдёт на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства.