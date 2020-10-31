Сенатор Косачев назвал условие улучшения отношений РФ и Грузии

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Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев не видит шанса на улучшение отношений между Москвой и Тбилиси, вне зависимости от исхода парламентских выборов в Грузии.

Такой шанс появится, когда грузинские политики согласятся с очевидной, но неприятной для них правдой, а именно, что самопровозглашение независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году было результатом не российской, а грузинской политики, ошибочной по отношению к этим двум народам России на протяжении многих десятилетий еще в советские времена, — заявил Косачев в беседе с РИА Новости

Затяжной конфликт между Грузией и её регионом Южная Осетия перерос в вооружённый в августе 2008 года. Тбилиси заявил о нарушении режима прекращения огня со стороны осетин и начал наступление на Цхинвали. На помощь жителям региона пришла Россия, аргументировав вмешательство необходимостью защитить своих граждан, проживающих на территории автономии.

Война началась 8 августа, спустя пять дней российские танки вошли в город Гори, расположенный менее чем в 100 километрах от грузинской столицы. Итогом войны стало провозглашение независимости Южной Осетии (Абхазия заявила об отделении ещё в 90-е). Россия признала независимость обоих регионов. Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. По предварительным данным ЦИК, партия власти «Грузинская мечта» набирает 49,32%, при этом у оппозиционного блока «Сила в единстве» — 25,94%. Ранее NEWS.ru писал, что полиция Грузии возбудила 12 уголовных и 16 административных дел в связи с инцидентами на различных избирательных участках в день голосования.