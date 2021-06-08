«Санкции неприемлемы»: Канада недовольна мерами России против 9 её граждан

https://static.news.ru/photo/e29daa84-0b1d-11ea-8da9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Канада считает необоснованными санкции России в отношении девяти граждан страны. Им запретили въезжать на территорию РФ, что, по мнению МИД Канады, «неприемлемо». Об этом пишет ТАСС.

Нам известно о решении РФ запретить девяти канадцам въезд в Россию в ответ на санкции, введённые Канадой 24 марта. Санкции России против граждан Канады, в том числе членов правительства, неприемлемы и необоснованны, — сказали дипломаты.

При этом сами канадские политики 24 мая ввели ограничительные меры против РФ. Однако, по их словам, у них был весомый повод — ситуация вокруг блогера Алексея Навального и его сторонников, чьи «гражданские права были нарушены». Москву в связи с этим обвиняли в «сужении пространства для гражданского общества и независимых голосов».

В Канаде также сообщили, что продолжат работать с теми, кто был включён в российский санкционный список, «и с партнёрами в защиту демократии».

Российские власти 7 июня внесли в санкционный список девятерых граждан Канады, сообщили в МИД РФ. Москва, расширившая чёрный список, считает их причастными к формированию антироссийской политики.