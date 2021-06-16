Саммит Путина и Байдена: в США испугались за судьбу Аляски

https://static.news.ru/photo/f67201a2-cedc-11eb-8299-96000091f725_660.jpg Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский конгрессмен Лорен Боберт поделилась в Twitter своими страхами от переговоров лидеров России и США.

Надеюсь, Джо Байден случайно не вернёт штат Аляска Путину во время их встречи, — написала она.

Боберт добавила, что молится за Соединённые Штаты, поскольку прежде «представителем Америки на переговорах не выступал настолько неквалифицированный человек».

Политик подчеркнула, что ей очень жаль переводчика Байдена. Она предложила делать ставки по поводу того, что написано на шпаргалках президента США, подготовленных к встрече с российским лидером.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден выразил своё отношение к новой холодной войне между Россией и США. Американский лидер считает, что ни Россия, ни США не стремятся к этому. Американский лидер полагает, что холодная война «не в интересах ни одной из сторон».